Врач Шишонин посоветовал технику засыпания «4−7−8» при пробуждении среди ночи

Вместо того чтобы пытаться «заставить» мозг уснуть после ночного пробуждения, рекомендуется применить специфические дыхательные упражнения. Кандидат медицинских наук, врач Александр Шишонин предлагает несколько техник для облегчения засыпания.
Одна из рекомендованных методик — «4−7−8». Суть техники заключается в следующем: вдох осуществляется на счет четырех, затем дыхание задерживается на семь секунд, после чего следует медленный выдох через рот, длящийся восемь секунд. Рекомендуется выполнять это упражнение от четырех до восьми раз.
Другой эффективный метод — чередование дыхания через ноздри. Процедура подразумевает закрытие правой ноздри пальцем, вдох через левую на четыре секунды, закрытие левой ноздри и выдох через правую на шесть секунд. Это упражнение следует чередовать от пяти до десяти раз.
Кроме того, для облегчения засыпания после пробуждения может быть полезна техника аффирмации. Она предполагает мысленное повторение фразы «Мое тело тяжелеет, дыхание становится спокойным, я засыпаю легко и глубоко» 10−20 раз, сопровождая это визуализацией распространения тепла по телу.
— Не пытайтесь «переключить» мозг насильно. Выберите мягкий ритуал: встаньте и подвигайтесь — сделайте простую гимнастику, поприседайте или походите. Выпейте воды — стакан теплой воды восстановит баланс и успокоит нервную систему. Запишите мысли — возьмите блокнот и три-пять минут пишите все подряд, без цензуры и структуры, — передает слова Шишонина Life.ru.
