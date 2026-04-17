Умер Вячеслав Никифоров, советский и российский режиссер. Его не стало в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусского союза кинематографистов.
В Союзе кинематографистов его назвали выдающимся режиссером: никифоров был заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР, лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Белорусской ССР.
Позже смерть режиссера подтвердили в Министерстве культуры Белоруссии. В ведомстве отметили, что Никифоров работал на киностудии «Беларусьфильм» и на российских студиях. Его фильмография включает около 30 картин и сериалов, среди которых «Зимородок», «Фруза», «Отцы и дети», «Государственная граница» и «Благородный разбойник Владимир Дубровский».
