Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Вячеслав Никифоров, советский и российский режиссер

Советский и российский режиссер Вячеслав Никифоров умер в возрасте 83 лет.

Умер Вячеслав Никифоров, советский и российский режиссер. Его не стало в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусского союза кинематографистов.

В Союзе кинематографистов его назвали выдающимся режиссером: никифоров был заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР, лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Белорусской ССР.

Позже смерть режиссера подтвердили в Министерстве культуры Белоруссии. В ведомстве отметили, что Никифоров работал на киностудии «Беларусьфильм» и на российских студиях. Его фильмография включает около 30 картин и сериалов, среди которых «Зимородок», «Фруза», «Отцы и дети», «Государственная граница» и «Благородный разбойник Владимир Дубровский».

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Бориса Голощапова, более известного по сериалу «Адвокат» и фильму «Горячая точка». Ему было 76 лет.