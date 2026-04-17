Волгоград первым в России открыл круизную навигацию −2026 по Волге

Сезон круизной навигации в текущем году открыли волгоградские представители судоходства, сообщает администрация Волгоградской области.
Теплоход «Александр Невский» стартовал в круиз первым в России. Его пассажирами стали больше сотни человек. Первый рейс судно совершает по Волге в Саратов, а по возвращении отправится в Самару. Планируется, что за текущий сезон теплоход выполнит 28 круизов по Волге.
Туризм на водных объектах региона остается важной точкой притяжения гостей в Волгоградскую область.
Ранее в областном центре встретили первый туристический поезд со школьниками в рамках патриотического проекта «Вагон знаний».