Волгоград первым в России открыл круизную навигацию −2026 по Волге

Сезон речных путешествий по стране открыл теплоход «Александр Невский» с более чем сотней пассажиров.

Сезон круизной навигации в текущем году открыли волгоградские представители судоходства, сообщает администрация Волгоградской области.

Теплоход «Александр Невский» стартовал в круиз первым в России. Его пассажирами стали больше сотни человек. Первый рейс судно совершает по Волге в Саратов, а по возвращении отправится в Самару. Планируется, что за текущий сезон теплоход выполнит 28 круизов по Волге.

Туризм на водных объектах региона остается важной точкой притяжения гостей в Волгоградскую область.

Ранее в областном центре встретили первый туристический поезд со школьниками в рамках патриотического проекта «Вагон знаний».