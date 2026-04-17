Синоптик рассказала, где в выходные сохранятся заморозки

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Заморозки в выходные до минус четырех градусов сохранятся в Ростовской и Запорожской областях, а также в ЛНР, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Синоптик в начале этой недели рассказала РИА Новости, что ночью и утром до четверга в Запорожской, Херсонской и Ростовской областях ожидаются заморозки до минус трех градусов. По ее словам, до четверга в Краснодарском крае ночью могло подморозить до минус четырех градусов.
«На выходных заморозки ожидаются в Ростовской области до минус четырех градусов, в Запорожской области — до минус трех градусов, а также в Луганской Народной Республике будет до минус двух градусов», — сказала агентству Макарова.
По словам синоптика, заморозки возможны и в Краснодарском крае, кроме Сочи и Сириуса.