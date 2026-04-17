Психолог Махова рассказала, почему именно весной люди хотят любви

Весенний период характеризуется повышением либидо и репродуктивной активности, что обусловлено увеличением продолжительности светового дня. Об этом рассказала клинический психолог и врач-сексолог Ульяна Махова.
По словам специалиста, свет воздействует на гипоталамус, регулируя выработку мелатонина и серотонина. Это приводит к повышению уровня энергии и усилению либидо. При этом именно весной наблюдается и пик расставаний. Этот всплеск может быть связан с так называемым эффектом отмены праздников. Пары, которые поддерживали отношения в течение праздничного периода, весной начинают пересматривать их ценность.
— Для освежения долгосрочных отношений планируйте новизну вместе. Вместо импульсивного поиска новизны «на стороне», создавайте ее внутри пары: новые маршруты прогулок, совместные хобби, мини-путешествия. Практикуйте «весеннюю ревизию» отношений. Задайте друг другу вопросы в формате диалога, а не допроса, — передает слова Маховой Газета.Ru.
Согласно научным исследованиям, многих женщин тянет к обладателям так называемой темной триады: нарциссам, манипуляторам, психо- и социопатам. Для них характерны беспринципность, цинизм и потребительское отношение к окружающим. Почему женщин привлекают мужчины-социопаты, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.