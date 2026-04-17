Скрытая эпидемия: 25 миллионов человек живут с ранее неизвестной формой диабета

«Это заболевание встречается чаще, чем туберкулез, и почти так же часто, как ВИЧ, но отсутствие официального названия мешало его диагностике и лечению», — комментирует эндокринолог Мередит Хокинс из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. Отсутствие консенсуса в научной среде привело к тому, что миллионы людей с диабетом, вызванным голодом, оставались без правильной терапии десятилетиями. Проблема особенно остра для стран с низким уровнем дохода, где хроническое недоедание — не редкость, а доступ к точной диагностике ограничен.