Скрытая эпидемия: 25 миллионов человек живут с ранее неизвестной формой диабета

Международная федерация диабета (IDF) официально признала существование пятого типа заболевания, который развивается на фоне хронического недоедания. Организация уже обратилась к Всемирной организации здравоохранения с требованием включить эту форму в международную классификацию болезней. По оценкам специалистов, от новой (или хорошо забытой старой) болезни могут страдать до 25 миллионов человек, преимущественно в бедных регионах Азии и Африки.
Впервые об этом типе диабета заговорили еще в 1955 году, однако спустя десятилетия его исключили из перечня из-за отсутствия достаточных доказательств. Теперь современные исследования подтвердили: длительный дефицит питания способен вызывать уникальное нарушение обмена веществ. Механизм болезни отличается от привычных форм: у пациентов поджелудочная железа вырабатывает критически мало инсулина, но чувствительность тканей к гормону при этом сохраняется. Из-за схожести симптомов эту форму регулярно путают с диабетом первого или второго типа, назначая стандартное лечение, которое оказывается неэффективным, а иногда и опасным.
«Это заболевание встречается чаще, чем туберкулез, и почти так же часто, как ВИЧ, но отсутствие официального названия мешало его диагностике и лечению», — комментирует эндокринолог Мередит Хокинс из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. Отсутствие консенсуса в научной среде привело к тому, что миллионы людей с диабетом, вызванным голодом, оставались без правильной терапии десятилетиями. Проблема особенно остра для стран с низким уровнем дохода, где хроническое недоедание — не редкость, а доступ к точной диагностике ограничен.
Эксперты IDF считают, что официальное признание пятого типа станет поворотным моментом. Это позволит разработать отдельные клинические рекомендации, точные методы диагностики и безопасные протоколы лечения. Работа только начинается, но теперь у врачей и ученых появилась четкая цель: выделить болезнь из общей массы диабетологов и спасти миллионы жизней, которые раньше терялись из-за неправильных диагнозов.