Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кассир АЗС в США спас 16‑летнюю школьницу, похищенную вооруженным мужчиной

Сотрудник автозаправки в американском Хамтрамке спас 16‑летнюю школьницу, похищенную вооружённым мужчиной.

Источник: Аргументы и факты

Кассир АЗС в американском Хамтрамке, штат Мичиган, спас 16‑летнюю школьницу, похищенную вооружённым мужчиной. Об этом сообщает местный телеканал ABC News.

Сообщается, что утром 13 апреля неизвестный похитил 16‑летнюю девушку, ожидавшую школьный автобус. Он заставил её сесть в машину, приставив пистолет, и отвёз в соседний Детройт.

На автозаправочной станции злоумышленник приказал девушке купить ему сигареты. Кассир Абдулрахман Абохатем заметил, что школьница беззвучно просит о помощи, и принял меры. Мужчина спрятал её за прилавком и велел подозреваемому покинуть магазин.

К этому моменту на место прибыли полицейские, отслеживавшие местоположение телефона пострадавшей. Они задержали похитителя. По данным полиции, он ранее привлекался к ответственности за изнасилования. Девушку нашли спустя 30 минут после похищения благодаря слаженным действиям друзей, администрации школы и кассира АЗС.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше