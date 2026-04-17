Умер белорусский кинорежиссер Вячеслав Никифоров, снявший фильмы «Отцы и дети», «Тихие троечники» и сериал «На безымянной высоте»

Белорусский союз кинематографистов сообщил о смерти кинорежиссера Вячеслава Никифорова, снявшего фильмы «Отцы и дети», «Тихие троечники» и сериал «На безымянной высоте». Мастеру было 83 года.
Никифоров родился 13 августа 1942-го в селе Веселое Краснодарского края. В 1957 — 1959 учился в вечерней театрально-драматической студии при Республиканском русском театре в Улан-Уде, далее служил в театрах Абакана и Рязани. Потом — диплом режиссерского факультета ВГИКа в 1959 году.
Режиссер оставил след как в советском кинематографе, так и в белорусском и российском киноискусстве. Первую картину — телефильм «Берег принцессы Люськи» — он снял в 1969 году. Затем были фильмы «Зимородок», «Хлеб пахнет порохом», «Сын председателя», «Обочина», «Фруза», «Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый».
А в 1980-м Никифоров снял любимых многими поколениями детей «Тихих троечников» — ленты, которую знаю по прозвучавшей там песне о дружбе со словами «Ты да я да мы с тобой».
Среди ярких экранизаций русской классической литературы, созданных Никифоровым, — тургеневские «Отцы и дети» с Владимиром Конкиным в одной из главных ролей и «Благородный разбойник Владимир Дубровский», где пушкинского героя играет молодой Михаил Ефремов.
После распада СССР Вячеслав Никифоров снимал как полный метр («Рейнджер из атомной зоны» с Алексеем Кравченко и Сергеем Маховиковым, а также «Тум-паби-дум»), так и сериалы — «На безымянной высоте», «Палач», «Згахарь», «Побег-2», серии проектов «Империя под ударом», «Убойная сила-3», «Спецназ-2».
Всего режиссер снял порядка 30 картин. Мастеру было присуждено звание заслуженного деятеля искусств БССР, он являлся лауреатом Государственной премии СССР, премии Ленинского Комсомола БССР, российского «Золотого орла».
Дата и места прощания с Вячеславом Никифоровым будут сообщены позже.