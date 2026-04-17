Ученые заявили, что у Вселенной может быть семь измерений

Проблема, над которой работают ученые, была сформулирована Стивеном Хокингом в 1970-х годах. Он предположил, что черные дыры постепенно испаряются, излучая радиацию. Однако законы квантовой физики гласят, что информация не может быть уничтожена. Как пояснил старший научный сотрудник Словацкой академии наук Ричард Пинчак, даже если объект уничтожается (например, книга сгорает), информация о нем сохраняется в «спутанном» виде в пепле, дыме и тепле.