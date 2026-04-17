Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 30 коммерческих судов идут в направлении Ормузского пролива

В Ормузский пролив направляются сухогрузы и нефтяные танкеры.

Источник: Комсомольская правда

В Ормузский пролив сейчас направляются больше 30 коммерческих судов. Об этом стало известно из данных портала Marine Traffic. 23 судна следуют со стороны Персидского залива, а ещё восемь — из Оманского залива.

Большинство кораблей из Персидского залива — это сухогрузы. С другой стороны, из Оманского залива, идут в основном нефтяные танкеры — шесть из восьми.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в связи с перемирием в Ливане проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.

После этого президент США Дональд Трамп выразил благодарность Тегерану. При этом он подчеркнул, что блокада морских портов Ирана остаётся в силе и будет действовать до тех пор, пока сделка с Ираном не будет выполнена полностью на 100 процентов. При этом КСИР сообщил, что через пролив смогут проходить только одобренные ими суда.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
