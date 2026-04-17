Более 30 коммерческих судов идут в направлении Ормузского пролива

В Ормузский пролив сейчас направляются больше 30 коммерческих судов. Об этом стало известно из данных портала Marine Traffic. 23 судна следуют со стороны Персидского залива, а ещё восемь — из Оманского залива.
Большинство кораблей из Персидского залива — это сухогрузы. С другой стороны, из Оманского залива, идут в основном нефтяные танкеры — шесть из восьми.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в связи с перемирием в Ливане проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.
После этого президент США Дональд Трамп выразил благодарность Тегерану. При этом он подчеркнул, что блокада морских портов Ирана остаётся в силе и будет действовать до тех пор, пока сделка с Ираном не будет выполнена полностью на 100 процентов. При этом КСИР сообщил, что через пролив смогут проходить только одобренные ими суда.