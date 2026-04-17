«Горавтомост» отреагировал на видео с трещинами на мосту в Минске

Трещины на мосту в Минске засняли на видео и выложили в сеть.

Источник: Комсомольская правда

«Горавтомост» отреагировал на видео с трещинами на мосту в Минске. Об этом сообщает агентство «Минск-новости».

Видеоролик с пугающе выглядящими трещинами на путепроводе на улице Чижевских в районе Минской кольцевой автодороги, который был выложен в сети его авторами, и бурное обсуждение кадров заставили «Горавтомост» вмешаться и дать пояснение. Как заверили на предприятии, на видео зафиксированы коррозионные трещины, которые не представляют угрозы безопасности дорожного движения. Главные детали — опоры и балки пролета моста соответствуют всем требованиям по грузоподъемности и долговечности.

Тем не менее трещин скоро не станет: их загерметизируют уже летом в рамках текущего ремонта сооружения.

