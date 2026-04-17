Изменение цвета ногтя может указывать на меланому: врач раскрыл подробности

Появление темного пятна под ногтем, похожего на синяк, может оказаться опухолью. Как отличить рак от гематомы, рассказал в беседе с «РИАМО» врач-терапевт Максим Лавров.
— Подногтевая меланома не срастает. Она выглядит как линия, которая со временем только темнеет и расширяется. При меланоме пигментация выплескивается за пределы ногтя, окрашивая кутикулу и прилегающий валик кожи, — отметил доктор.
Медик уточнил, что опухоль постепенно разрушает ноготь: он трескается, истончается и деформируется. Если черная полоса не сдвигается с места за месяц, то речь может идти об агрессивной форме рака.
Телеканал «Царьград» предупредил, что внезапные изменения в цвете или структуре ногтевой пластины, такие как пожелтение, потемнение или слоение, могут указывать не только на косметический недостаток, но и на более серьезные проблемы со здоровьем. Эти признаки могут свидетельствовать о наличии нарушений, начиная от дефицита витаминов и заканчивая диабетом.