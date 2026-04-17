Это ошеломляет: КХЛ установила исторический антирекорд

Плей-офф Кубка Гагарина-2026, как пишет Чемпионат, официально признан самым скоротечным в истории Континентальной хоккейной лиги. За первые два раунда розыгрыша команды провели всего 58 матчей — это новый антирекорд КХЛ. Предыдущее минимальное количество встреч (60) было зафиксировано в укороченном из-за пандемии сезоне-2020/2021. Для сравнения: в плей-офф 2017 и 2022 годов потребовался 61 матч, а в более ранних розыгрышах цифры были ещё выше.
Особенность нынешнего розыгрыша — полное отсутствие затяжных серий во втором раунде. Ни одной паре ¼ финала не понадобилось более пяти игр, чтобы выявить победителя. В первом раунде лишь одна серия (между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом») дотянулась до шестого матча, завершившись со счётом 4−2. Шесть стартовых серий уложились в пять игр, а одна — и вовсе в четыре. Фавориты действовали максимально прагматично: «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» (4−1), «Металлург» разобрался с «Торпедо» (4−1), а «Локомотив» и вовсе не оставил шансов уфимцам, выиграв серию всухую — 4−0.
Таким образом, в полуфиналы вышли четыре сильнейших клуба, которые не только продемонстрировали доминирование, но и получили важное тактическое преимущество. В парах сыграют ярославский «Локомотив» с омским «Авангардом», а также магнитогорский «Металлург» с казанским «Ак Барсом». Первые матчи ½ финала Кубка Гагарина стартуют 24 и 25 апреля соответственно.
Столь быстрый ход событий даёт полуфиналистам дополнительное время на восстановление и качественную подготовку к решающим битвам. Тренерские штабы уже получили несколько лишних дней для анализа соперника, а хоккеисты — возможность залечить микроповреждения. В то время как болельщики сетуют на недостаток драмы в первых раундах, специалисты отмечают, что именно скоротечность плей-офф-2026 может подарить зрителям максимально качественные и зрелищные полуфинальные серии без скидок на усталость.