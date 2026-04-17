Баранина с душком: на Центральном рынке Калининграда торговали просроченным мясом

Коллеги нарушителя предлагали охлаждённую баранину на кости, которая поступила на прилавок ещё 2 апреля. По всем нормам срок реализации мяса подошёл к концу. Кроме того, выявлена реализация индивидуальным предпринимателем баранины на кости охлаждённой с истекшим сроком годности. Предприниматели попытались представить документы с датой выработки 14 апреля, но соответствующие сертификаты были оформлены уже после осмотра и погашены через несколько секунд.