«ЛизаАлерт»: хозяйка застреленных собак не будет подавать заявление в полицию

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Владелица двух бордер-колли поискового отряда «ЛизаАлерт», застреленных во время тренировки в лесу в Псковской области, отказалась от подачи заявления в полицию и помощи волонтеров. Об этом рассказал ТАСС председатель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев.
«Юля (хозяйка собак — прим. ТАСС) не пишет заявление в полицию и отказывается от какой-либо помощи с нашей стороны. Юля просит, чтобы ее оставили с этой историей», — отметил он.
По его словам, волонтеры были на связи с хозяйкой с самого начала и хотели помочь ей и правоохранительным органам. «Однако мы не можем заставить человека. Базовая позиция отряда — проактивная. Мы знаем, что делать в таких ситуациях. Но вот в этой истории, когда сам человек, который об этом заявил, отказывается, мы ничего сделать не можем», — сказал Сергеев.
Ранее в пресс-службе УМВД России по Псковской области сообщили, что полицейские проводят проверку по публикации в СМИ об убийстве двух собак поискового отряда.