Уже не «Мастер»: Джокович неожиданно дал заднюю

Сербский теннисист Новак Джокович официально подтвердил снятие с турнира серии «Мастерс» в Мадриде, который пройдет с 22 апреля по 3 мая. Это уже третье подряд соревнование высшей категории, которое пропускает рекордсмен мира из-за застарелой травмы правого плеча. Ранее 38-летний спортсмен отказался от участия в турнирах в Майами и Монте-Карло, а теперь его реабилитация вновь не позволила выйти на корт.
«Мадрид, к сожалению, я не смогу участвовать в турнире в этом году. Я продолжаю восстанавливаться, чтобы скоро вернуться», — написал Джокович в своих социальных сетях. Для теннисиста, который трижды побеждал в столице Испании (2011, 2016 и 2019 годы) и является абсолютным лидером истории по числу побед на «Мастерсах» (40 титулов), этот пропуск стал особенно болезненным. Всего на счету Новака 101 трофей ATP в одиночном разряде, но текущий сезон складывается для него крайне неудачно.
На фоне затянувшегося простоя и хронических проблем с плечом в теннисных кругах все чаще обсуждается вопрос: не думает ли легендарный спортсмен о завершении карьеры? Хотя сам Джокович публично не заявлял о таких намерениях, его возраст (38 лет) и падение на четвертое место в рейтинге ATP (после рекордных 428 недель в статусе первой ракетки) дают повод для беспокойства. Пропуск трех престижнейших стартов подряд намекает, что возвращение на пик формы может быть сложнее, чем предполагалось ранее.
Пока фанаты гадают о будущем кумира, его медицинская команда продолжает процесс реабилитации. Призовой фонд турнира в Мадриде превышает €8,2 млн, а действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд. Джокович же, напротив, рискует не только потерять место в топ-5, но и пропустить подготовку к «Ролан Гаррос», если восстановление затянется. Следующие две недели покажут, сможет ли сербский теннисист разорвать порочный круг травм или его великая карьера действительно близится к закату.