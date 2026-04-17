Уже не «Мастер»: Джокович неожиданно дал заднюю

«Мадрид, к сожалению, я не смогу участвовать в турнире в этом году. Я продолжаю восстанавливаться, чтобы скоро вернуться», — написал Джокович в своих социальных сетях. Для теннисиста, который трижды побеждал в столице Испании (2011, 2016 и 2019 годы) и является абсолютным лидером истории по числу побед на «Мастерсах» (40 титулов), этот пропуск стал особенно болезненным. Всего на счету Новака 101 трофей ATP в одиночном разряде, но текущий сезон складывается для него крайне неудачно.