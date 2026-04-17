Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Весенний звездопад Лириды смогут увидеть волгоградцы в конце апреля

У жителей региона до конца апреля есть шанс увидеть своими глазами яркий весенний метеорный поток — Лириды.

По данным астрономов московского планетария в текущем году количество вспышек может достигать 18 единиц в час. При этом, для наблюдений не потребуется какой-либо специальной техники — только ясное небо и минимум городской засветки. Даже Луна не помешает любителям космических явлений — она находится в первой четверти своей фазы и ее освещение довольно слабое.

Пик звездопада придется на ночь с 22 на 23 апреля, а самое лучшее время для наблюдений около 22−23 часов времени. Ориентироваться при наблюдении за звездным небом надо на одноименное метеорному потоку созвездие, которое является радиантом звездопада. Ночью его стоит искать в восточной части неба, а к утру над южным горизонтом, над которым созвездие поднимается довольно высоко.

Ранее ученые рассказали зависит ли головная боль у волгоградцев от магнитных бурь.