Весенний звездопад Лириды смогут увидеть волгоградцы в конце апреля

У жителей региона до конца апреля есть шанс увидеть своими глазами яркий весенний метеорный поток — Лириды.
По данным астрономов московского планетария в текущем году количество вспышек может достигать 18 единиц в час. При этом, для наблюдений не потребуется какой-либо специальной техники — только ясное небо и минимум городской засветки. Даже Луна не помешает любителям космических явлений — она находится в первой четверти своей фазы и ее освещение довольно слабое.
Пик звездопада придется на ночь с 22 на 23 апреля, а самое лучшее время для наблюдений около 22−23 часов времени. Ориентироваться при наблюдении за звездным небом надо на одноименное метеорному потоку созвездие, которое является радиантом звездопада. Ночью его стоит искать в восточной части неба, а к утру над южным горизонтом, над которым созвездие поднимается довольно высоко.
