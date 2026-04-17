Вечерний @Калининград: поступь варяга, расширение Гюго и путь к ФИШтивалю

Калининградцев снова решили облагодетельствовать. На этот раз не заменой гербов, а памятником. С инициативой установить изваяние в честь пришедшего на Русь варяга Рюрика на Балтийском культурного форуме выступили сразу несколько политических и общественных деятелей. В их числе писатель Андрей Буровский (парламентский помощник Владимира Мединского в 2006—2010 годах и автор книги «Запрещенный Рюрик. Правда о “призвании варягов”»), сенатор Александр Шендерюк-Жидков и экс-министр культуры Владимир Мединский. В федеральном Минкульте от предложения немного растерялись, но пообещали этот вопрос проработать и «сделать все максимально возможное». Конечно, с калининградцами опять забыли посоветоваться, но такой трюк здесь проворачивают уже далеко не в первый раз, а потому терпим и переходим к другим новостям уходящей пятницы.