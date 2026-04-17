«Торпедо» не должно быть стыдно. Нижегородцы уступили «Металлургу» в плей-офф

ТАСС, 17 апреля. «Металлург» выиграл у «Торпедо» в пяти матчах ¼ финала Кубка Гагарина и в полуфинале сыграет с «Ак Барсом». Нижегородцы, по всей видимости, провели последний сезон на старой арене «Нагорный» перед переездом в более вместительный дворец.
В этой паре на фоне остальных в четвертьфинале результат казался самым предсказуемым. «Металлург» постарался подтвердить это суждение, что не без труда ему удалось сделать.
Победу в стартовой игре (4:3) «Металлург» добыл не без приключений. Команда Андрея Разина позволила сопернику сравнять счет, пропущенные голы стали следствием проблем хозяев с игровой дисциплиной. Первую шайбу они пропустили, играя втроем против пятерых. Второй матч «Металлург» провел дома куда увереннее, показав всю свою атакующую мощь и выиграв 4:1.
Также уверенно уральцы сыграли впервые в серии на выезде, выиграв 4:2. Помимо игровой дисциплины, Разина могло беспокоить и то, что «Металлург» по ходу серии никак не мог реализовать большинство. Игра в неравных составах больше удавалась «Торпедо», что помогло нижегородцам в четвертом матче успешно догнать соперника и одержать волевую победу (3:2 ОТ). Причем Разина очень возмутила вторая пропущенная его командой шайба — это произошло после того, как защитник Александр Сиряцкий в своей зоне выложил шайбу автору гола Алексею Кручинину.
Возможности разыграть лишнего волжанам так много не давалось, они реализовали все, что было возможно как в третьем периоде, так и в овертайме.
Атанасов вспомнил, как забивать в плей-офф.
«Торпедо» едва не сотворило подобное и в пятом матче в Магнитогорске. Команда Алексея Исакова в конце третьего периода снова ликвидировала отставание в два гола, но в этом овертайме «Металлург» не нарушил правила, заставил сделать это соперника и реализовал второе большинство за матч. Что интересно, гол, который вывел команду в полуфинал, забил Роман Канцеров. Лучший снайпер регулярного чемпионата до пятой игры не набрал ни одного очка в серии с «Торпедо», и Разин по ходу предыдущего матча сажал его в запас.
«Торпедо» же вряд ли стоит корить себя за вылет из плей-офф. Перед этим сезоном команду возглавил Алексей Исаков, выигравший с фарм-клубом нижегородцев «Торпедо-Горьким» чемпионат России в Высшей хоккейной лиге, но при этом не имевший опыта работы в КХЛ. В течение сезона нижегородцы, продолжая делать ставку на молодежь, уверенно держались в первой восьмерке, а в ⅛ финала взяли вверх в противостоянии с равной по силам «Северсталью», показав характер, в отличие от череповецкой команды.
В нынешней ситуации «Торпедо» выглядит командой на вырост. В нее добавился ряд опытных игроков, которых так не хватало при предыдущем главном тренере Игоре Ларионове. В первую очередь, речь идет об обменянном из «Сибири» Владимире Ткачеве и вернувшемся из «Северстали» Кручинине, которого Ларионов выгонял из «Торпедо» и который забил два гола в серии с «Металлургом».
Помимо опытных игроков, работа Исакова благотворно сказалась и на тех, кто в последний сезон «Торпедо» при Ларионове ушел в тень. Две шайбы в плей-офф забросил Василий Атанасов, который в последний раз забивал в Кубке Гагарина два года назад. Проведший немалую часть прошлого сезона в ВХЛ Егор Виноградов принес «Торпедо» победу в овертайме в четвертом матче и забросил в пятницу первую шайбу.
Завершившийся для «Торпедо» сезон с огромной вероятностью станет последним, в котором нижегородцы проводили домашние матчи в концертно-развлекательном комплексе «Нагорный». Еще в начале апреля президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что «Торпедо» планирует начать новый сезон на арене вместимостью 12 тыс. зрителей. Дворец уже построен и проходит процесс соответствия всем нормам проведения игр, остается ждать тестовых матчей.
«Металлург» начнет полуфинальную серию с «Ак Барсом» дома 25 апреля. Днем ранее в Ярославле стартует противостояние «Локомотива» и «Авангарда».