Родителям рассказали о вредных последствиях сравнения детей

«Известия» рассказали, что сравнивать ребенка с другими детьми — значит игнорировать его индивидуальность, физиологические и психологические аспекты развития. Отмечалось, что, если постоянно сравнивать ребенка не в лучшую для него сторону, у него может снизиться самооценка и сформироваться «вынужденная беспомощность» — состояние, когда человек чувствует, что все его старания тщетны.