Родителям рассказали о вредных последствиях сравнения детей

Привычка сравнивать успехи своего ребенка с успехами других детей может обернуться для чада снижением самооценки и мотивации. Об этом предупредила родителей в беседе с «РИАМО» кандидат педагогических наук Анна Замыслова.
— В результате сравнения страдает самооценка — появляются сомнения в своих силах, даже если ребенок успешно справляется с задачами. Также падает мотивация, формируется страх ошибки, — считает педагог.
По словам эксперта, ребенок может стать завистливым, раздражительным и подверженным мнению окружающих.
«Известия» рассказали, что сравнивать ребенка с другими детьми — значит игнорировать его индивидуальность, физиологические и психологические аспекты развития. Отмечалось, что, если постоянно сравнивать ребенка не в лучшую для него сторону, у него может снизиться самооценка и сформироваться «вынужденная беспомощность» — состояние, когда человек чувствует, что все его старания тщетны.