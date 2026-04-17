Родителям рассказали о вредных последствиях сравнения детей

Педагог Замыслова: сравнение ребенка с другими снижает детскую мотивацию.

Источник: Комсомольская правда

Привычка сравнивать успехи своего ребенка с успехами других детей может обернуться для чада снижением самооценки и мотивации. Об этом предупредила родителей в беседе с «РИАМО» кандидат педагогических наук Анна Замыслова.

— В результате сравнения страдает самооценка — появляются сомнения в своих силах, даже если ребенок успешно справляется с задачами. Также падает мотивация, формируется страх ошибки, — считает педагог.

По словам эксперта, ребенок может стать завистливым, раздражительным и подверженным мнению окружающих.

«Известия» рассказали, что сравнивать ребенка с другими детьми — значит игнорировать его индивидуальность, физиологические и психологические аспекты развития. Отмечалось, что, если постоянно сравнивать ребенка не в лучшую для него сторону, у него может снизиться самооценка и сформироваться «вынужденная беспомощность» — состояние, когда человек чувствует, что все его старания тщетны.