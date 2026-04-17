Минфин США продлил лицензию на работу сербской NIS на два месяца

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило лицензию сербской компании NIS ещё на 60 дней — теперь она действует до 16 июня. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Министр назвала решение американской стороны хорошей новостью. По её словам, продление даёт компании больше времени для спокойного планирования закупок нефти. Это также помогает Панчевскому нефтеперерабатывающему заводу работать без сбоев и обеспечивать страну нужными нефтепродуктами.
Дубравка Джедович-Ханданович подчеркнула, что такое решение стало позитивным сигналом. Она отметила прогресс в переговорах между венгерской компанией MOL и российской «Газпромнефтью» о передаче прав собственности на NIS.
Напомним, что ещё в декабре 2025 года Вашингтон приостановил санкции в отношении российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). До этого власти страны отмечали, что санкции сильно влияли на состояние страны и её потребности в энергоносителях.