Минфин США продлил лицензию на работу сербской NIS на два месяца

Сербская компания NIS получила от Минфина США лицензию на работу до 16 июня 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило лицензию сербской компании NIS ещё на 60 дней — теперь она действует до 16 июня. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Министр назвала решение американской стороны хорошей новостью. По её словам, продление даёт компании больше времени для спокойного планирования закупок нефти. Это также помогает Панчевскому нефтеперерабатывающему заводу работать без сбоев и обеспечивать страну нужными нефтепродуктами.

Дубравка Джедович-Ханданович подчеркнула, что такое решение стало позитивным сигналом. Она отметила прогресс в переговорах между венгерской компанией MOL и российской «Газпромнефтью» о передаче прав собственности на NIS.

Напомним, что ещё в декабре 2025 года Вашингтон приостановил санкции в отношении российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). До этого власти страны отмечали, что санкции сильно влияли на состояние страны и её потребности в энергоносителях.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше