Советский и российский кинорежиссер Никифоров умер в возрасте 83 лет

На 84‑м году жизни умер советский, российский и белорусский кинорежиссёр Вячеслав Никифоров.

Источник: Аргументы и факты

На 84‑м году жизни умер советский, российский и белорусский кинорежиссёр Вячеслав Никифоров. Об этом сообщили в Белорусском союзе кинематографистов и Министерстве культуры Белоруссии.

Никифоров — заслуженный деятель искусств Белорусской ССР, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Белорусской ССР. Он работал режиссёром‑постановщиком на «Беларусьфильме» и российских киностудиях.

Как отмечается в некрологе, творческий путь Вячеслава Никифорова стал примером для многих поколений кинематографистов. Его работы, наполненные глубиной и духовностью, навсегда останутся в истории кино.

За свою карьеру режиссёр создал около 30 фильмов и телесериалов. Среди самых известных: «Зимородок», «Фруза», «Отцы и дети», «Государственная граница», «Благородный разбойник Владимир Дубровский» и другие.

Никифоров удостоен звания заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР, стал лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Белорусской ССР. В 2022 году режиссёр был удостоен специального приза президента Республики Беларусь «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».