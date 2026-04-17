Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФК «Ростов» проиграл «Сочи» 0:1 на своем поле в 25 туре РПЛ

Гости забили на 89-й минуте, хозяева остались с 26 очками.

Источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» уступил «Сочи» после матча 25 тура РПЛ 17 апреля. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Встреча прошла на «Ростов Арене». Хозяева считались фаворитами, но пропустили на 89-й минуте. Единственный мяч забил капитан «Сочи» Кирилл Заика. Он головой отправил мяч под перекладину после навеса с левого фланга.

В первом тайме ростовчане создавали моменты, но вратарь «Сочи» Дегтев сыграл надежно. Во втором тайме «Ростов» тоже атаковал, но забить не смог. А «Сочи» использовал свой шанс в концовке.

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после игры сказал, что команда много раз обсуждала такие ошибки.

— Пропускаем такой гол не в первый раз, — огорченно заметил он.

По итогу игры «Ростов» сохранил десятое место с 26 очками. 21 апреля команда сыграет на выезде с ЦСКА. «Сочи» набрал 15 очков и сократил отставание от 14-го места до шести очков.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.