ФК «Ростов» проиграл «Сочи» 0:1 на своем поле в 25 туре РПЛ

ФК «Ростов» уступил «Сочи» после матча 25 тура РПЛ 17 апреля. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
Встреча прошла на «Ростов Арене». Хозяева считались фаворитами, но пропустили на 89-й минуте. Единственный мяч забил капитан «Сочи» Кирилл Заика. Он головой отправил мяч под перекладину после навеса с левого фланга.
В первом тайме ростовчане создавали моменты, но вратарь «Сочи» Дегтев сыграл надежно. Во втором тайме «Ростов» тоже атаковал, но забить не смог. А «Сочи» использовал свой шанс в концовке.
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после игры сказал, что команда много раз обсуждала такие ошибки.
— Пропускаем такой гол не в первый раз, — огорченно заметил он.
По итогу игры «Ростов» сохранил десятое место с 26 очками. 21 апреля команда сыграет на выезде с ЦСКА. «Сочи» набрал 15 очков и сократил отставание от 14-го места до шести очков.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.