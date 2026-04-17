Фицо: Отказ от права вето станет началом конца Евросоюза

Отказ от права вето стран-участниц Евросоюза станет началом конца объединения. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит информационное агентство TASR.
«Отмена права вето — это начало конца ЕС, начало конца этой значимой международной организации, чего никто из нас не желает», — отметил Фицо.
Премьер-министр подчеркнул, что подобные инициативы демонстрируют неспособность достижения компромиссов представителями ЕС. Он также осудил попытки Европейской комиссии добиться решения об отмене права вето по вопросам международной политики.
Ранее KP.RU сообщал, что все больше стран Евросоюза хотят ограничить право вето или вовсе его отменить на фоне истории с блокировкой Венгрией кредита для Украины. Как сообщает издание Politico, несмотря на разгорающееся недовольство, единства по этому вопросу в ЕС пока нет.