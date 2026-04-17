Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Они отстой»: министр торговли США оскорбил Канаду, а ведомству пришлось оправдываться

Глава Минторга США Латник назвал Канаду отстоем.

Источник: Комсомольская правда

Министр торговли США Говард Латник резко раскритиковал Канаду, назвав её «отстоем». По его словам, соседи слишком сильно зависят от американской экономики и ведут себя неправильно в сложных ситуациях. Его слова приводит издание Semafor.

Выступая на экономическом форуме в Вашингтоне, Латник заявил, что экономика Соединённых Штатов достигла отметки в 30 триллионов долларов. При этом он отметил, что канадский премьер Марк Карни в случае любых проблем сразу бежит в Китай с заведомо невыгодными предложениями. Министр назвал такую стратегию худшей из всех, о которых ему доводилось слышать.

«Они отстой», — уточнил министр.

Представители Министерства торговли США позже попытались смягчить слова начальника. Они объяснили, что Латника неправильно поняли. По версии ведомства, он сказал не «они отстой», а «они присосались» к американской экономике.

Ранее президент США Дональд Трамп тоже высказывался в адрес Канады довольно жёстко. Он обвинял премьер-министра Марка Карни в неблагодарности. Трамп напомнил, что американская система противоракетной обороны защищает Канаду естественным образом, без дополнительных усилий с её стороны.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше