«Они отстой»: министр торговли США оскорбил Канаду, а ведомству пришлось оправдываться

Выступая на экономическом форуме в Вашингтоне, Латник заявил, что экономика Соединённых Штатов достигла отметки в 30 триллионов долларов. При этом он отметил, что канадский премьер Марк Карни в случае любых проблем сразу бежит в Китай с заведомо невыгодными предложениями. Министр назвал такую стратегию худшей из всех, о которых ему доводилось слышать.
«Они отстой», — уточнил министр.
Представители Министерства торговли США позже попытались смягчить слова начальника. Они объяснили, что Латника неправильно поняли. По версии ведомства, он сказал не «они отстой», а «они присосались» к американской экономике.
Ранее президент США Дональд Трамп тоже высказывался в адрес Канады довольно жёстко. Он обвинял премьер-министра Марка Карни в неблагодарности. Трамп напомнил, что американская система противоракетной обороны защищает Канаду естественным образом, без дополнительных усилий с её стороны.