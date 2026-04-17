Российские шахматисты выиграли 10 медалей на юношеском чемпионате мира

БЕЛГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Российские шахматисты завоевали две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали на юношеском первенстве мира. Турнир проходил в Сербии.
Чемпионом мира по быстрым шахматам в группе юношей до 14 лет стал Матфей Юрасов. На турнире среди игроков до 16 лет победителем стал Александр Усов. Серебряную медаль завоевал Марат Гильфанов, бронзовую — Давид Кауфман.
Михаил Шишов занял второе место на турнире мальчиков до 8 лет. Даниил Каминский стал вторым среди мальчиков до 12 лет. Алиса Генриэтта Юнкер заняла третье место у девочек до 12 лет. В группе девушек до 16 лет второй турнир закончила Вероника Юдина, а третьей стала Ульяна Дудкина. В соревнованиях шахматистов до 18 лет бронзовую медаль выиграл Артем Пингин.
Российские юниоры принимали участие в турнире под национальным флагом.