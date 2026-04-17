Российские шахматисты выиграли 10 медалей на юношеском чемпионате мира

Михаил Шишов занял второе место на турнире мальчиков до 8 лет. Даниил Каминский стал вторым среди мальчиков до 12 лет. Алиса Генриэтта Юнкер заняла третье место у девочек до 12 лет. В группе девушек до 16 лет второй турнир закончила Вероника Юдина, а третьей стала Ульяна Дудкина. В соревнованиях шахматистов до 18 лет бронзовую медаль выиграл Артем Пингин.