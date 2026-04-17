Semafor: Министр торговли США Латник назвал Канаду отстоем

Глава Министерства торговли США Говард Латник на экономическом форуме в Вашингтоне назвал экономику Канады «отстойной» («they suck»). Об этом сообщило издание Semafor.

Глава Министерства торговли США Говард Латник на экономическом форуме в Вашингтоне назвал экономику Канады «отстойной» («they suck»). Об этом сообщило издание Semafor.

Министр также оценил экономику США в 30 триллионов долларов и прокомментировал действия канадского премьер-министра Марка Карни. По мнению Латника, в случае возникновения проблем с США, Карни обращается в Китай с заведомо невыгодными предложениями, что Латник охарактеризовал как «худшую стратегию».

Позже представитель Министерства торговли США попытался прояснить слова министра. По информации ведомства, фраза была неверно истолкована. Предполагается, что имелось в виду «они присосались» («suck off») к экономике США, а не «они отстой», говорится в материале.

Еще в январе президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести полный таможенный барьер для всех канадских товаров в случае заключения Канадой торгового соглашения с Китаем. Он также выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Марка Карни. Трамп предрек, что в случае сделки Китай «полностью поглотит» североамериканскую страну.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше