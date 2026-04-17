В Чувашии в пилотном формате запустят единый проездной

ЧЕБОКСАРЫ, 17 апреля. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению единого проездного билета стартует в конце апреля в Чувашии. На первом этапе он будет действовать на маршрутах государственного перевозчика, сообщило правительство республики в своем Telegram-канале.
«В Чувашии стартует пилотный проект по внедрению единого проездного билета. На первом этапе он заработает на маршрутах ГУП “Чувашское транспортное управление”, — сообщили власти по итогам заседания расширенного правительства с участием депутатов и общественников.
Было отмечено, что стоимость проездного на 90 поездок составит 2,5 тыс. рублей с учетом цены одной поездки в 28 рублей. В настоящее время разовый проезд при безналичной оплате составляет 33 рубля. Для льготников предусмотрен пакет за 2 тыс. рублей, или 22 рубля за поездку.
«Одновременно скорректирована разовая оплата проезда: 37 рублей [по безналичной системе] и 41 рубль [при оплате] наличными. Рост обоснован необходимостью индексации зарплат водителей, закупкой качественных запчастей для безопасной работы транспорта, а также подорожанием электроэнергии и топлива», — пояснили в правительстве.
В кабинете министров добавили со ссылкой на главу Минтранса Чувашии Максима Петрова, что внедрение единого проездного билета будет проходить в пилотном режиме с конца апреля.