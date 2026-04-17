Онлайн-поступление в колледжи протестируют в пяти российских регионах

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Эксперимент по организации приема на обучение в колледжи и техникумы с использованием сервиса «Поступление в организации СПО онлайн» пройдет в рамках приемной кампании 2026/27 учебного года в пяти субъектах России, соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано в пятницу.

«Правительство Российской Федерации постановляет провести в рамках приемной кампании 2026/27 учебного года в отдельных субъектах Российской Федерации эксперимент по организации приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования с использованием суперсервиса “Поступление в организации СПО онлайн”, — говорится в документе.

Принять участие в эксперименте рекомендовано Красноярскому краю, Волгоградской, Костромской, Ленинградской и Ульяновской областям.

Согласно положению, образовательные организации принимают участие в эксперименте добровольно.