Турэксперт Бежанова заявила, что горящих туров больше не существует

Приобрести горящий тур, чтобы сэкономить на путевке, сейчас практически нереально, так как рынок путешествий претерпел серьезные изменения. Об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» тревел-эксперт Екатерина Бежанова.
— Классических горящих туров со скидкой 50−70% сейчас практически не существует. Рынок изменился, и туры за три дня до вылета — это остатки, а не сверхвыгодные предложения, — сказал специалист.
По ее словам, чтобы сэкономить, не следует покупать путевки в последний момент. Вместо этого можно поехать в переходный для курорта сезон, лететь после майских и новогодних праздников.
«Известия» рассказали, что для бюджетного отдыха у моря в сентябре стоит бронировать курорт заранее, но сами по себе цены осенью снижаться не будут. В сентябре стоит обратить внимание на отдых в Абхазии благодаря прямым рейсам в новый аэропорт.