Насмерть сбившего двух детей в Ревде мужчину приговорили к 17 годам колонии

Как рассказала сестра Слободяна, злополучный автомобиль был куплен для нужд СВО, а ее брат собирался перегнать его в зону боевых действий. У самого Слободяна после возвращения с фронта наблюдались резкие перепады настроения, а также трудности с ходьбой. За два дня до аварии он поругался с женой и ушел из дома, после чего жил в кемпинге. Позже, за несколько минут до аварии, его оттуда выгнали.