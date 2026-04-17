Росатом будет развивать культурные проекты в Немане и Советске

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 17 апреля. / ТАСС/. Госкорпорация «Росатом» в рамках программы «Территория культуры Росатома» готовит ряд мероприятий в Немане, приуроченных к 80-летию Калининградской области. Об этом сообщила руководитель проекта департамента по взаимодействию с регионами Росатома и программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева региональному информационному центру «ТАСС Калининград» на VIII Балтийском культурном форуме в Светлогорске.
«В прошлом году уже у нас были реализованы несколько небольших проектов, в том числе и в Немане проходил городской большой концерт, посвященный 80-летию атомной промышленности, — сказала Конышева. — Но праздники продолжаются, 2026 год — год 80-летия Калининградской области, в рамках юбилея в Немане у нас тоже есть мероприятия самого разного уровня, мы надеемся, что все получится реализовать и порадовать жителей этой территории». По ее словам, Неман и Советск Калининградской области стали новыми важными территориями присутствия Росатома, которые активно включаются в контур взаимодействия, включая культурные проекты. «В нашем контуре город Неман, Советск — это те территории, которые одни из новых территорий, которые вошли в наш контур взаимодействия», — сказала Конышева.
Она напомнила, что отраслевой программе «Территория культуры Росатома» в 2026 году исполняется 20 лет. После подписания соглашения между госкорпорацией и Министерством культуры о сотрудничестве культурные инициативы «в большом объеме хлынули в атомные города», в городах присутствия атомной промышленности. «За 20 лет в нашем контуре есть порядка 31 атомного города, и за 20 лет мы провели более 3 000 различных мероприятий», — отметила Конышева. В рамках «Территории культуры Росатома» оказывается поддержка театрам и театральным студиям, проводятся творческие, конкурсы, выставки, есть проекты с участием именитых артистов и коллективов, мастер-классы ведущих экспертов.
