Росатом будет развивать культурные проекты в Немане и Советске

«В прошлом году уже у нас были реализованы несколько небольших проектов, в том числе и в Немане проходил городской большой концерт, посвященный 80-летию атомной промышленности, — сказала Конышева. — Но праздники продолжаются, 2026 год — год 80-летия Калининградской области, в рамках юбилея в Немане у нас тоже есть мероприятия самого разного уровня, мы надеемся, что все получится реализовать и порадовать жителей этой территории». По ее словам, Неман и Советск Калининградской области стали новыми важными территориями присутствия Росатома, которые активно включаются в контур взаимодействия, включая культурные проекты. «В нашем контуре город Неман, Советск — это те территории, которые одни из новых территорий, которые вошли в наш контур взаимодействия», — сказала Конышева.