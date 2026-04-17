Стало известно, как распознать смертельную лихорадку после укуса комара

Профессор Ионов: сыпь после укуса комара может указывать на лихорадку Денге.

Источник: Комсомольская правда

Лихорадка Денге — смертельно опасное заболевание, переносчиками которого являются комары. Как заподозрить болезнь после укуса насекомого, сообщил «Газете.Ru» профессор кафедры терапии Станислав Ионов.

— Лихорадка начинается с высокой температуры, головной, мышечной боли. Через несколько дней появляются мелкие подкожные кровоизлияния, немного похожи на коревую сыпь, а также гематомы. При этом точный диагноз лихорадки Денге можно поставить только в результате анализов, — отметил доктор.

По словам медика, при отсутствии своевременного лечения смертность от Денге достигает 50%. При этом, переносчиками болезни являются только комары.

Ранее 360.ru рассказал, что российские специалисты разработали вакцину против лихорадки Денге. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, в настоящее время идут клинические исследования препарата.