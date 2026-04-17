Названы способы бюджетно обновить гардероб весной

Чтобы создать весеннее настроение, и при этом не разориться в магазинах одежды, достаточно приобрести несколько ярких аксессуаров. Такой совет модницам дала в беседе с «Газетой.Ru» фешен-эксперт Наталья Семенова.
— Вместо того, чтобы тратиться на новую куртку, стоит обратить внимание на большой кашемировый шарф нейтрального оттенка, вместо покупки новой сумки стоит обыграть старую с помощью шелкового платка. Стоит обратить внимание на платки с растительным орнаментом в мятных и песочных тонах, — считает специалист в сфере моды.
Эксперт также посоветовала добавить образу короткие перчатки — салатовые, лимонные или небесно-голубые перчатки станут акцентом, который заменяет необходимость покупать модное цветное пальто.
«Москва 24» отметила, что самой модной верхней одеждой весной будут плащи, тренчи, куртки и бушлаты с заниженной линией талии. Стоит сочетать перечисленные предметы гардероба с узкими юбками и платьями в пол, джинсами скинни, леггинсами или капри.