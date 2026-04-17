Умер бронзовый призер чемпионата мира 1978 года по баскетболу Оскар Шмидт

Бразилец играл на пяти подряд Олимпиадах (1980−1996), на трех из которых становился лучшим снайпером турнира.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 1978 года бразильский баскетболист Оскар Шмидт умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации источника, бывший спортсмен скончался после того, как почувствовал себя плохо.

Шмидт играл на пяти подряд Олимпиадах (1980−1996), на трех из которых становился лучшим снайпером турнира. В 1991 году он был назван Международной федерацией баскетбола (FIBA) одним из 50 величайших игроков. В 2010 году стал членом Зала славы FIBA. Шмидт — единственный в истории баскетболист, набравший более 1 000 очков на олимпийских турнирах.