Адвокат перечислила рабочие способы вычислить мошенников по телефону

Мошенники часто используют в своей речи одинаковые запугивающие фразы, при этом не могут уточнить информацию о работе банка, который якобы представляют. Как вычислить злоумышленников, сообщила «Газете.Ru» адвокат Надежда Борзенко.
— Можно задать вопросы, которые помогут понять, есть ли у звонящего доступ к банковской системе: реальный сотрудник может назвать канал операции, примерное время, сумму, статус операции. Эти сведения можно сверить в приложении, личном кабинете. Мошенники не могут подтвердить такие детали, поэтому они часто уходят в общие фразы вроде «подозрительная операция» и «попытка списания», — говорит юрист.
Эксперт отметила, что при любых сомнениях в законности звонка, сразу следует прервать разговор и связаться с банком самостоятельно. Попытки удержать на линии и запреты на перезвон — также признак злоумышленников.
«Москва 24» рассказала, что Минцифры направило в Госдуму «второй антимошеннический» пакет поправок для защиты россиян от телефонных аферистов. В частности, операторы связи и банки будут обязаны возмещать клиентам ущерб, если не предотвратили переводы клиентов злоумышленникам.