Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат перечислила рабочие способы вычислить мошенников по телефону

Адвокат Борзенко: подозрительная операция и попытка списания — фразы мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники часто используют в своей речи одинаковые запугивающие фразы, при этом не могут уточнить информацию о работе банка, который якобы представляют. Как вычислить злоумышленников, сообщила «Газете.Ru» адвокат Надежда Борзенко.

— Можно задать вопросы, которые помогут понять, есть ли у звонящего доступ к банковской системе: реальный сотрудник может назвать канал операции, примерное время, сумму, статус операции. Эти сведения можно сверить в приложении, личном кабинете. Мошенники не могут подтвердить такие детали, поэтому они часто уходят в общие фразы вроде «подозрительная операция» и «попытка списания», — говорит юрист.

Эксперт отметила, что при любых сомнениях в законности звонка, сразу следует прервать разговор и связаться с банком самостоятельно. Попытки удержать на линии и запреты на перезвон — также признак злоумышленников.

«Москва 24» рассказала, что Минцифры направило в Госдуму «второй антимошеннический» пакет поправок для защиты россиян от телефонных аферистов. В частности, операторы связи и банки будут обязаны возмещать клиентам ущерб, если не предотвратили переводы клиентов злоумышленникам.