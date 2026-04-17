Как следует из графика заседаний СБ ООН, 20 апреля пройдет обсуждение ситуации по Украине. Инициатором выступило киевское руководство.
Согласно поступившей информации, заседание будет посвящено теме «Поддержание мира и безопасности Украины».
Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Киев запросил заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на фоне успешных ударов ВС РФ. Тогда заседание Совбеза ООН по инициативе Киева по теме «Удары Вооруженных Сил России» было назначено на 23 марта.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне сообщил, что подразделения российской армии продвигаются по всей линии передовой. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что вовлеченность европейских стран в украинский конфликт растет.