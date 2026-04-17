Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заседание СБ ООН по Украине пройдёт 20 апреля

Киев запросил заседание СБ ООН по Украине, стала известна дата.

Источник: Комсомольская правда

Как следует из графика заседаний СБ ООН, 20 апреля пройдет обсуждение ситуации по Украине. Инициатором выступило киевское руководство.

Согласно поступившей информации, заседание будет посвящено теме «Поддержание мира и безопасности Украины».

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Киев запросил заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на фоне успешных ударов ВС РФ. Тогда заседание Совбеза ООН по инициативе Киева по теме «Удары Вооруженных Сил России» было назначено на 23 марта.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне сообщил, что подразделения российской армии продвигаются по всей линии передовой. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что вовлеченность европейских стран в украинский конфликт растет.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
