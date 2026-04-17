Трамп: США и Иран совместно вывезут обогащенный уран

США и Иран якобы намерены совместно организовать вывоз обогащенного урана с территории исламской республики. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью CBS.
«Наши люди поработают вместе с иранцами, чтобы забрать его [уран]. А затем мы привезем его в США», — сказал глава Белого дома.
Трамп добавил, что для этого не потребуется отправка американских военных в Иран, операция будет проводиться в рамках достигнутых договоренностей. По его словам, встреча сторон может состояться уже в ближайшие выходные.
Напомним, США рассматривают возможность разблокировать около 20 млрд долларов иранских активов в обмен на отказ Тегерана от запасов обогащённого урана. Сейчас Вашингтон и Тегеран ведут переговоры.
Ранее Трамп сообщил, что в рамках текущего диалога Иран согласился передать американской стороне уран с объектов, подвергшихся атакам. Глава Белого дома охарактеризовал обогащенный уран как «ядерную пыль».