Диетолог рассказал, помогут ли протеиновые батончики похудеть

Протеиновые батончики не являются полезным продуктом, они не помогут похудеть или набраться сил для занятий спортом. Об этом рассказал в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
— Те протеиновые батончики, что продаются в магазинах, в подавляющей массе не относятся к категории полезных. Чаще всего, в них большая концентрация простых сахаров — это лакомство, но никак не продукт, который несет пользу, — считает диетолог.
По словам доктора, любителям батончиков не стоит съедать больше одного в день. Рассматривать угощение следует как десерт — конфету или шоколадку.
360.ru предупредил о потенциальной опасности чрезмерного употребления протеиновых батончиков. У людей с нарушением обмена веществ избыток белка может негативно влиять на функцию почек и печени. Однако при отсутствии альтернативы протеиновые батончики с высоким содержанием белка могут быть полезны — они меньше влияют на уровень сахара в крови и отложение жира.