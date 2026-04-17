Диетолог рассказал, помогут ли протеиновые батончики похудеть

360.ru предупредил о потенциальной опасности чрезмерного употребления протеиновых батончиков. У людей с нарушением обмена веществ избыток белка может негативно влиять на функцию почек и печени. Однако при отсутствии альтернативы протеиновые батончики с высоким содержанием белка могут быть полезны — они меньше влияют на уровень сахара в крови и отложение жира.