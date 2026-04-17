Биолог Лялина: перекусы холодными продуктами провоцируют гастрит и язву

Теплая пища способствует пищеварению, тогда как употребление холодных продуктов провоцирует развитие болезней ЖКТ. Об этом сообщила в беседе с изданием Lenta.ru биолог Ирина Лялина.
— Отсутствие горячей пищи замедляет перистальтику, пища хуже переваривается, что приводит к раздражению слизистой оболочки желудка и со временем — развитию гастрита, язвенной болезни, — предупредила специалист.
Она добавила, что холодные перекусы также чреваты риском образования камней в желчном пузыре и панкреатитом. В долгосрочной перспективе подобный рацион может и вовсе нарушить общий обмен веществ и привести к проблемам с усвоением питательных веществ.
