Врач раскрыла опасность весеннего солнца

Яркое весеннее солнце может оставить на коже серьезные ожоги и повысить риски развития рака, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры терапии Ирина Волгина.
— Весной ультрафиолет особенно активен, а кожа после зимы — уязвима. В итоге легко получить ожог, значительно повышается риск повреждений: злокачественные поражения кожи, фотостарение, потеря упругости и появление пигментных пятен, — рассказала терапевт.
Доктор призвала обязательно перед выходом на улицу наносить средства с SPF, надевать головные уборы и одежду, которые защитят лицо, плечи и зону декольте.
Телеканал «Царьград» подчеркнул, что в весенний период увеличивается вероятность развития катаракты и рака кожи на веках из-за возрастания солнечной активности. Воздействие ультрафиолетового излучения может вызвать помутнение хрусталика, а при наличии родинок на веках возможно развитие злокачественной меланомы, способной дать многочисленные метастазы.