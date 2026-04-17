Дачникам дали советы по высадке овощей в теплице

От расположения рассады в теплице напрямую зависит будущий урожай. Секреты высадки овощей раскрыла дачникам в беседе с aif.ru садовод Светлана Самойлова.
— Баклажаны лучше разместить ближе к двери, чтобы это место хорошо продувалось. Расположение в углу подходит только для томатов или физалиса — тех культур, которые не подвержены нашествию белокрылки или паутинного клеща, — отметила специалист.
Эксперт добавила, что северная сторона подойдет для посадки огурцов, а южная, самая солнечная — для перцев. Дыни и арбузы она рекомендовала высаживать на средней грядке теплицы.
Кстати, организовать мини-огород можно прямо на балконе, даже небольшом, передает телеканал «Царьград». Начинающему огороднику стоит остановиться на самых неприхотливых растениях. Например, из зелени легче всего выращивать укроп, петрушку, кинзу, рукколу, шпинат, базилик, мяту и зелёный лук.