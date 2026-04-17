Ученые: падающие на Землю ангриты являются частями древней протопланеты

Американские исследователи пришли к выводу, что редкие метеориты — ангриты — могут быть фрагментами древней протопланеты, существовавшей на ранних этапах формирования Солнечной системы. Такие данныебыли получены в результате анализа их состава и структуры, пишет Earth and Planetary Science Letters.
Ангриты относятся к редкому типу магматических метеоритов, отличающихся низким содержанием щелочных металлов. По оценкам учёных, они являются одними из самых древних материалов, сохранившихся со времени зарождения Солнечной системы.
Изучение образца NWA 12774 показало, что эти метеориты, вероятно, образовались на протопланете, сопоставимой по размерам с Луной. Предполагается, что это небесное тело было разрушено в результате мощного столкновения на раннем этапе эволюции планетной системы.
