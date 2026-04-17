В Польше отменили концерт Канье Уэста из-за антисемитских высказываний рэпера

Ранее Канье Уэст принял решение отложить свой концерт в Марселе, запланированный на 11 мая, сообщив об этом в соцсетях. Таким образом, Уэст сыграл на опережение, отменив концерт до возможного официального запрета со стороны французских властей. Незадолго до этого агентство AFP сообщило со ссылкой на источник, что министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес «решительно настроен» найти способ отменить выступление артиста из-за его высказываний, которые были расценены как антисемитские.