В Ульяновской области более 200 семей сельских работников получили жилье

УЛЬЯНОВСК, 17 апреля. /ТАСС/. Свыше 200 семей сельских работников агропредприятий и социальной сферы получили жилье в 12 новых многоквартирных домах, построенных в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства России в своем канале в Мах по итогам рабочей поездки главы ведомства Оксаны Лут в регион.
«В жилом квартале в микрорайоне “Южный” будет построено 14 многоквартирных домов, 12 из них уже сданы. Жилье получили более 200 семей — работники агропредприятий и социальной сферы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект также включает развитие инженерной и дорожной инфраструктуры и благоустройство территории.
По информации губернатора региона Алексея Русских, семьи сельских работников получили квартиры по программе соцнайма. «В этом году в Новоспасском и Троицком Сунгуре продолжится возведение домов. На этот год удалось добиться увеличения федерального финансирования для сельских районов на программу КРСТ (“Комплексное развитие сельских территорий” — прим. ТАСС)», — привели ТАСС слова главы региона в его пресс-службе.