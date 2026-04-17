В Ульяновской области более 200 семей сельских работников получили жилье

По информации губернатора региона Алексея Русских, семьи сельских работников получили квартиры по программе соцнайма. «В этом году в Новоспасском и Троицком Сунгуре продолжится возведение домов. На этот год удалось добиться увеличения федерального финансирования для сельских районов на программу КРСТ (“Комплексное развитие сельских территорий” — прим. ТАСС)», — привели ТАСС слова главы региона в его пресс-службе.