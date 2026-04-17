По дороге на экзамены: в Нигерии террористы захватили в заложники 18 школьников

В Нигерии террористы захватили в заложники 18 выпускников школ.

Источник: Комсомольская правда

В Нигерии неизвестная террористическая группировка совершила нападение на микроавтобус и взяла в заложники 18 выпускников школ, находившихся в салоне. Об этом сообщает телеканал Channels Television.

Похищение произошло на трассе в штате Бенуэ на юго-востоке страны, недалеко от города Отукпо. Ученики направлялись на экзамены в вузы, когда их транспорт был атакован, после чего нападавшие увезли их в неизвестном направлении.

По данным канала, силовые структуры начали операцию по розыску злоумышленников и освобождению заложников.

Ранее в штате Нигер боевики устроили массовое похищение в католической школе Святой Марии. Вооруженные люди захватили 215 учениц и 15 преподавателей.

Как писал KP.RU, еще одно нападение произошло в учебном заведении в общине Папири. Там похитили 52 человека. При этом ранее разведывательные службы предупреждали о росте террористической угрозы, однако школа возобновила работу без уведомления властей.