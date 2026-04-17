В ВЭБ.РФ обсудили новые инструменты поддержки экспорта предприятий ОПК

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев указал на необходимость налаживания выпуска оборонными предприятиями гражданской продукции. Об этом он заявил на совместном заседании трех экспертных площадок при Госдуме, посвященных развитию внешнеэкономической деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, прошедшем в ВЭБ.РФ.
«Сегодня предприятия ОПК в первую очередь решают задачи, связанные с обеспечением СВО, с выполнением государственного оборонного заказа, с наращиванием выпуска востребованной продукции. Но есть большая цель — выпуск гражданской продукции — высокотехнологичной и конкурентоспособной, и в перспективе хотелось бы широкой экспансии на внешние рынки», — отметил он. При этом, по его словам, период высокой загрузки важно создавать научно технологический и производственный задел, чтобы в будущем предлагать рынку готовые решения, а не пытаться его догнать.
В то же время, заместитель председателя ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности в промышленности и торговле Даниил Алгульян отметил, что действующая система поддержки экспорта, сформированная в предыдущие годы, требует адаптации к новым условиям. «В настоящее время мы активно разрабатываем инструменты так называемой квазикапитальной поддержки — это региональные фонды, которые ориентированы на предоставление льготного финансирования, связанного с долгосрочным финансированием российских инвестиционных проектов за рубежом», — подчеркнул Алгульян.
Он также обратил внимание на активное развитие соответствующих инструментов в Евразийском и Африканском регионах. Квазикапитальное участие России, по его словам, может стать ключевым элементом стратегии: сначала — вклад на начальном этапе, затем — привлечение дополнительных ресурсов с международных и локальных рынков.
При этом, статс-секретарь «Рособоронэкспорта», ответственный секретарь комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения Владимир Кудашкин добавил, что совместными усилиями удалось достичь действительно выдающихся результатов. «Наша страна получила за экспорт вооружений и военной техники $15 млрд. Если сравнивать с предыдущим годом, то этот результат существенно выше — в два раза, даже чуть больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Кудашкин. В то же время он указал на необходимость решения вопросов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и их вовлечения в экспортные проекты.
Также поддержку отрасли, по словам председателя экспертного совета по развитию финансовых инструментов поддержки ОПК, председателя банка ПСБ Петра Фрадкова, может оказать и привлечение частных инвестиций. «Облигации, прямое участие в капитале организации, современные финансовые инструменты, в частности, цифровые финансовые активы — это направления, которые имеют большой потенциал для привлечения финансирования бизнеса, и наша задача — понять, как эти инструменты будут работать не только в гражданском сегменте, а именно в оборонно-промышленном комплексе. Необходимо комплексно проработать инициативу по привлечению средств граждан в ОПК», — заключил Фрадков.
По итогам встречи.
По итогам обсуждения участники встречи договорились подготовить предложения по развитию финансовых инструментов для экспорта, привлечению внебюджетного финансирования, а также поддержке экспортных НИОКР и коммерциализации технологий. Эти направления продолжат прорабатывать на площадках экспертных советов. Позже на их основе сформируют инициативы для рассмотрения на федеральном уровне.