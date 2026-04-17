В ВЭБ.РФ обсудили новые инструменты поддержки экспорта предприятий ОПК

При этом, статс-секретарь «Рособоронэкспорта», ответственный секретарь комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения Владимир Кудашкин добавил, что совместными усилиями удалось достичь действительно выдающихся результатов. «Наша страна получила за экспорт вооружений и военной техники $15 млрд. Если сравнивать с предыдущим годом, то этот результат существенно выше — в два раза, даже чуть больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Кудашкин. В то же время он указал на необходимость решения вопросов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и их вовлечения в экспортные проекты.