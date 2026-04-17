Зеленский пригрозил Белоруссии, упомянув Венесуэлу

Зеленский пригрозил Белоруссии, вспомнив о событиях в Венесуэле, где были захвачены венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес.
«Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать руководство Белоруссии от ошибок», — цитирует слова Зеленского агентство РИА Новости.
Высказывание Зеленского прозвучало в обращении к руководству Белоруссии.
Кроме того, Зеленский заявил, что у границы Белоруссии и Украины якобы увеличилась военная активность. По его словам, украинская сторона официально предупредила Белоруссию о готовности «защищаться».
В январе американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.
Ранее сообщалось, что Зеленский ввёл санкции против девяти священнослужителей и религиозных деятелей из Российской Федерации и Белоруссии.