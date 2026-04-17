Умер Оскар Шмидт, бронзовый призёр чемпионата мира по баскетболу

Источник: Комсомольская правда

На 68-м году жизни умер бразильский баскетболист Оскар Шмидт — бронзовый призер чемпионата мира 1978 года. Об этом сообщает CNN.

По сведениям источника, незадолго до кончины бывший спортсмен почувствовал себя плохо.

Шмидт выступал на пяти Олимпиадах подряд (1980−1996), трижды становясь лучшим снайпером соревнований. В 1991 году FIBA назвала его одним из 50 величайших игроков, а в 2010-м он был включен в Зал славы FIBA. Он также является единственным баскетболистом в истории, набравшим свыше 1000 очков на Олимпийских играх.

Немногим ранее на 84-м году жизни скончался советский и российский режиссер Вячеслав Никифоров. Среди около 30 фильмов и сериалов, снятых режиссером, — «Зимородок», «Фруза», «Отцы и дети», «Государственная граница» и «Благородный разбойник Владимир Дубровский».

До этого ушел из жизни Борис Голощапов, актер из сериала «Адвокат» и голос дубляжа из «Наруто».