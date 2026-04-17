Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сексуальное домогательство на борту самолёта обернулось крупным штрафом: нарушитель заплатит тысячи евро

Британец пытался домогаться стюардессы во время полёта в Ирландию.

Источник: Комсомольская правда

Пассажир рейса из Великобритании в Ирландию домогался стюардессы, пишет Daily Mail. В итоге мужчина был оштрафован.

Слушание по делу Аарона Брэди, которому сейчас 31 год, состоялось только недавно, хотя сам инцидент произошёл ещё в 2025 году. Перед рейсом в Британию мужчина вместе с девушкой выпил пять бутылок вина, а продолжил уже на борту самолета — после чего и начал приставать к стюардессе.

По данным издания, Брэди подошел к стюардессе и начал приставать. Девушка попыталась его оттолкнуть, но он схватил ее снова. Бортпроводнице все же удалось освободиться и сообщить о происходящем на землю. Мужчину задержали сразу после приземления. На суде он заявил, что ничего не помнит, но извинился перед стюардессой и согласился выплатить 5 тыс. евро.

Рассмотрение дела перенесли на конец июня, а самому Брэди запретили пользоваться услугами той авиакомпании, где работает пострадавшая.

KP.RU накануне сообщал, что мужчина устроил дебош в самолете рейса Новосибирск — Санкт-Петербург.