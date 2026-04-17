Сексуальное домогательство на борту самолёта обернулось крупным штрафом: нарушитель заплатит тысячи евро

Пассажир рейса из Великобритании в Ирландию домогался стюардессы, пишет Daily Mail. В итоге мужчина был оштрафован.
Слушание по делу Аарона Брэди, которому сейчас 31 год, состоялось только недавно, хотя сам инцидент произошёл ещё в 2025 году. Перед рейсом в Британию мужчина вместе с девушкой выпил пять бутылок вина, а продолжил уже на борту самолета — после чего и начал приставать к стюардессе.
По данным издания, Брэди подошел к стюардессе и начал приставать. Девушка попыталась его оттолкнуть, но он схватил ее снова. Бортпроводнице все же удалось освободиться и сообщить о происходящем на землю. Мужчину задержали сразу после приземления. На суде он заявил, что ничего не помнит, но извинился перед стюардессой и согласился выплатить 5 тыс. евро.
Рассмотрение дела перенесли на конец июня, а самому Брэди запретили пользоваться услугами той авиакомпании, где работает пострадавшая.
